Появление отечественных знаменитостей в эфире того или иного ток-шоу хорошо оплачивается. Многие звезды за внушительный гонорар готовы вывалить в эфире федерального канала все свое грязное белье. Судя по всему, подзаработать решили и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Появление отечественных знаменитостей в эфире того или иноготок-шоу хорошо оплачивается. Многие звездыза внушительный гонорарготовы вывалить в эфире федеральногоканала все свое грязное белье. Судя по всему, подзаработатьрешили и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной.Сегодня, 14 февраля,в День всех влюбленных, на Первом канале увидел свет очередной выпускпрограммы "Пусть говорят". Продюсеры шоу решили погрузить зрителя в неромантичнуютему – в студии обсуждался конфликт между родственниками актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.Ведущий передачи Дмитрий Борисов пригласил в студию внука артистки и знаменитого писателя Василия Макаровича Шукшина – Василия. Отпрыск младшейдочери звезд – Ольги впервые появился на ток-шоу и согласился на откровеннуюбеседу с журналистами. Шукшин-младший рассказал о своем конфликте с двоюроднойсестрой Анной, дочерью Марии Шукшиной.Ходят слухи, что за исповедь на глазах у всей страны молодому мужчине заплатили неплохой гонорар. Говорят, что спутавшийся с телевизионщиками Василий, получил 300тысяч рублей.Примечательно, что это, так скажем, начальная ставка на "Пустьговорят". Если верить слухам, некоторые знаменитости получают за появление уБорисова миллионы, поэтому внук звезд СССР обошелся очень дешево.Взять хотя бы признание старшей дочери Лидии Николаевны и ВасилияМакаровича – Марии. Артистка сообщила своим подписчикам в соцсетях, что ее сынаМакара редакторы соблазняли миллионом рублей, а ее старшая дочь Анна, которая,к слову, снялась аж в двух эфирах, заработала в два раза больше.Марию, кстати, тоже звали на ток-шоу, правда на программу "АндрейМалахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". По словам Шукшиной, шоуменпредлагал ей 15 миллионов рублей, но она, естественно, ответила отказом.Добавим, что сестры Марии – Анастасия (дочь Федосеевой-Шукшинойот брака с Вячеславом Ворониным) и Ольгачастые гости у Дмитрия Борисова. Женщины уже много раз так или иначемелькали в эфирах и, наверное, уже заработали себе на безбедную старость.