Появление отечественных знаменитостей в эфире того или иного
ток-шоу хорошо оплачивается. Многие звезды
за внушительный гонорар
готовы вывалить в эфире федерального
канала все свое грязное белье. Судя по всему, подзаработать
решили и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Появление отечественных знаменитостей в эфире того или иного
ток-шоу хорошо оплачивается. Многие звезды
за внушительный гонорар
готовы вывалить в эфире федерального
канала все свое грязное белье. Судя по всему, подзаработать
решили и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Сегодня, 14 февраля,
в День всех влюбленных, на Первом канале увидел свет очередной выпуск
программы "Пусть говорят". Продюсеры шоу решили погрузить зрителя в неромантичную
тему – в студии обсуждался конфликт между родственниками актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ведущий передачи Дмитрий Борисов пригласил в студию внука артистки и знаменитого писателя Василия Макаровича Шукшина – Василия. Отпрыск младшей
дочери звезд – Ольги впервые появился на ток-шоу и согласился на откровенную
беседу с журналистами. Шукшин-младший рассказал о своем конфликте с двоюродной
сестрой Анной, дочерью Марии Шукшиной.
Ходят слухи, что за исповедь на глазах у всей страны молодому мужчине заплатили неплохой гонорар. Говорят, что спутавшийся с телевизионщиками Василий, получил 300
тысяч рублей.
Примечательно, что это, так скажем, начальная ставка на "Пусть
говорят". Если верить слухам, некоторые знаменитости получают за появление у
Борисова миллионы, поэтому внук звезд СССР обошелся очень дешево.
Взять хотя бы признание старшей дочери Лидии Николаевны и Василия
Макаровича – Марии. Артистка сообщила своим подписчикам в соцсетях, что ее сына
Макара редакторы соблазняли миллионом рублей, а ее старшая дочь Анна, которая,
к слову, снялась аж в двух эфирах, заработала в два раза больше.
Марию, кстати, тоже звали на ток-шоу, правда на программу "Андрей
Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". По словам Шукшиной, шоумен
предлагал ей 15 миллионов рублей, но она, естественно, ответила отказом.
Добавим, что сестры Марии – Анастасия (дочь Федосеевой-Шукшиной
от брака с Вячеславом Ворониным) и Ольга
частые гости у Дмитрия Борисова. Женщины уже много раз так или иначе
мелькали в эфирах и, наверное, уже заработали себе на безбедную старость.