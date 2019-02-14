Команда полицейских-спортсменов Владимирской области заняла первое место в групповом зачете.

Во Владимире завершился Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева. Участниками соревнований, проводимых на владимирской земле уже тринадцать лет подряд, в этом году стали более ста сотрудников территориальных органов МВД России, образовательных организаций системы МВД России и школ дзюдо Владимирской области.12 февраля состоялось торжественное открытие турнира, первые бои в весовых категориях от 60 до 81 кг и подведение итогов в личном первенстве. Во второй день турнира, 13 февраля, прошли бои в остальных весовых категориях - 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.Сегодня в торжественной церемонии награждения приняли участие представитель ДГСК МВД России подполковник внутренней службы Дмитрий Русанов и врио начальника УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Гундарев. Они поздравили победителей и призеров в групповом зачете с заслуженной победой и вручили спортсменам кубки, медали и грамоты.Теперь командам, показавшим лучшие результаты на текущем турнире, предстоит подготовка к Чемпионату МВД России, который пройдет в Рязани в марте т.г.В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:1 место – команда УМВД России по Владимирской области.2 место – команда ГУ МВД России по Московской области.3 место – команда Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова.Результаты в личном первенствев весовой категории 60 кг.: 1 место - Кузьмин Максим (УМВД России по Владимирской области), 2 место - Стародубцев Олег (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова).в весовой категории 66 кг.: 1 место - Гусев Сергей (УМВД России по Владимирской области), 3 место - Беляев Владимир (УМВД России по Калужской области).в весовой категории 73 кг.: 1 место - Хагажеев Казбек (ГУ МВД России по Московской области), 2 место - Онегов Никита (УМВД России по Владимирской области), 3 место - Сулимов Владимир (УМВД России по Владимирской области).в весовой категории 81 кг.: 1 место - Рыбин Дмитрий (ГУ МВД России по Московской области), 2 место - Бабась Дмитрий (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова), 3 место - Дмитриев Владимир (УМВД России по Владимирской области).в весовой категории 90 кг.: 3 место - Чернышов Владислав (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова), 3 место - Яндиев Мурад (МВД по Республике Ингушетия).в весовой категории 100 кг.: 1 место - Мирзаев Расул (УМВД России по Владимирской области), 2 место - Хубаев Александр (Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова), 3 место - Модестов Антон (УМВД России по Калужской области).в весовой категории свыше 100 кг.: 1 место - Ратько Константин (УМВД России по Владимирской области), 2 место - Гадаборшев Муса (МВД по Республике Ингушетия), 3 место - Алюшенков Дмитрий (УМВД России по Калужской области).