Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Камешковского района.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в январе текущего года.В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из Центра кинологической службы регионального Управления при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром», из незаконного оборота были изъяты марихуана и конопля. Общая масса запрещенных веществ превысила 420 граммов.Фигурант дал признательные показания.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.