Спикер
Госдумы Вячеслав Володин завил о необходимости депутатского контроля за
подготовкой нормативной базы к принятым законам. По его словам,
информацию об этом нужно публично озвучивать, чтобы у ведомств было
понимание о темпах разработки подзаконных актов.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин завил о необходимости депутатского контроля за
подготовкой нормативной базы к принятым законам. По его словам,
информацию об этом нужно публично озвучивать, чтобы у ведомств было
понимание о темпах разработки подзаконных актов.
Председатель
нижней палаты посетовал, что очень часто принятые законы не работают
из-за отсутствия нормативной базы. "Возможно, нам было бы правильно
поручить комитету по контролю и регламенту, чтобы он вел мониторинг
правоприменения с позиции реализации норм закона и, соответственно,
издания нормативных актов", – сказал Володин в ходе пленарного заседания
14 февраля.
В
таком случае, отметил законодатель, у парламентариев будет понимание,
что закон, вступающий в силу с определенной даты, не будет работать
из-за отсутствия нормативной базы.
Соответствующую информацию необходимо
озвучивать, чтобы у ведомств, ответственных за создание подзаконных
актов, было понимание о необходимости ускорить темпы работы, полагает
Володин.
Спикер Госдумы предложил главе комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой
каждый месяц, в первое пленарное заседание после региональной неделе
докладывать депутатам о подготовке нормативной базы к принятым законам.
"Чтобы
у нас было понимание на сегодняшний день, какое количество законов, где
у нас не сформирована нормативная база – номера законов, названия и от
кого зависит принятие нормативной базы", – подчеркнул председатель
нижней палаты.
Напомним,
ранее Вячеслав Володин , что после разбора законодательных
завалов на первый план в работе парламентариев выходят мониторинг и
анализ исполнения принятых документов. Для этого депутаты будут тесно
сотрудничать со Счетной палатой и Генпрокуратурой.