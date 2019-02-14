Спикер Госдумы Вячеслав Володин завил о необходимости депутатского контроля за подготовкой нормативной базы к принятым законам. По его словам, информацию об этом нужно публично озвучивать, чтобы у ведомств было понимание о темпах разработки подзаконных актов.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин завил о необходимости депутатского контроля заподготовкой нормативной базы к принятым законам. По его словам,информацию об этом нужно публично озвучивать, чтобы у ведомств былопонимание о темпах разработки подзаконных актов.Председательнижней палаты посетовал, что очень часто принятые законы не работаютиз-за отсутствия нормативной базы. "Возможно, нам было бы правильнопоручить комитету по контролю и регламенту, чтобы он вел мониторингправоприменения с позиции реализации норм закона и, соответственно,издания нормативных актов", – сказал Володин в ходе пленарного заседания14 февраля.таком случае, отметил законодатель, у парламентариев будет понимание,что закон, вступающий в силу с определенной даты, не будет работатьиз-за отсутствия нормативной базы.Соответствующую информацию необходимоозвучивать, чтобы у ведомств, ответственных за создание подзаконныхактов, было понимание о необходимости ускорить темпы работы, полагаетВолодин.Спикер Госдумы предложил главе комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновойкаждый месяц, в первое пленарное заседание после региональной неделедокладывать депутатам о подготовке нормативной базы к принятым законам."Чтобыу нас было понимание на сегодняшний день, какое количество законов, гдеу нас не сформирована нормативная база – номера законов, названия и откого зависит принятие нормативной базы", – подчеркнул председательнижней палаты.Напомним,ранее Вячеслав Володин , что после разбора законодательныхзавалов на первый план в работе парламентариев выходят мониторинг ианализ исполнения принятых документов. Для этого депутаты будут тесносотрудничать со Счетной палатой и Генпрокуратурой.