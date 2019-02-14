В ближайшее время ВТБ выкупит контрольный пакет акций московского Динамо за один рубль. Эту информацию подтвердил президент банка Андрей Костин.

В ближайшее время ВТБ выкупит контрольный пакет акций московского "Динамо" за один рубль. Эту информацию подтвердил президент банка Андрей Костин."Мы сейчас финансируем "Динамо" полностью. Банк их за рубль продали., а теперь за рубль купит обратно. Сделка осуществится в ближайшее время", — приводит слова Андрея Костина ТАСС.Владевший контрольным пакетом акций "Динамо" с 2009 года ВТБ. В конце 2016 года продал клуб ВФСО "Динамо" за символическую цену в 1 рубль. При этом банк оставался спонсором клуба.