Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить Первый канал и вдовца жанны Фриске, ведущего Дмитрия Шепелева в частности. Оперную диву Марию Максакову назвали в эфире организатором
изнасилования.
Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить Первый канал и вдовца жанны Фриске, ведущего Дмитрия Шепелева в частности. Оперную диву Марию Максакову назвали в эфире организатором
изнасилования.
Адвокат артистки Виктор Андреев рассказал, что в
январе Мария обратилась к следователям с просьбой внимательно посмотреть эфир Первого канала. Она уверена: ток-шоу "На самом деле" нуждается в проверке на
соответствие Уголовному кодексу России.
В серии передач, обещавших "шокирующие
подробности" о вдове Вороненкова, сообщалось о преступлениях, к которым она якобы причастна. В эфире говорилось о угрозах и насилии,
которым подверглась дочь депутата Екатерина.
Согласно заявлению, в одном из выпусков в ноябре
2018 года ведущий Дмитрий Шепелев сказал, будто "за несколько часов до съемок
Людмила Николаевна (мать Дениса Вороненкова. – Прим. ред.) заявила, что
Екатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике, и организовала это
преступление Мария Максакова", сообщает. Кроме того, в эфире шоу эксперты
произносили фамилию оперной дивы в резко негативном контексте.
Это не все претензии Марии к
Первому каналу. Она указала, что в выпусках "На самом
деле" используются фото несовершеннолетних без разрешения их законных
представителей. Копию заявления певица отправила в Роскомнадзор.
Судя по всему, ожидаются довольно грязные разборки
звезды с телекомпанией. Взбешенная Максакова попросила провести проверку и, если на то будут
основания, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частной
жизни и клевете. Помимо канала, певица намерена засудить Дмитрия Шепелева, а также гостей ток-шоу, представившихся адвокатом и
украинским журналистом.