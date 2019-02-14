Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить Первый канал и вдовца жанны Фриске, ведущего Дмитрия Шепелева в частности. Оперную диву Марию Максакову назвали в эфире организатором изнасилования.

Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить Первый канал и вдовца жанны Фриске, ведущего Дмитрия Шепелева в частности. Оперную диву Марию Максакову назвали в эфире организаторомизнасилования.Адвокат артистки Виктор Андреев рассказал, что вянваре Мария обратилась к следователям с просьбой внимательно посмотреть эфир Первого канала. Она уверена: ток-шоу "На самом деле" нуждается в проверке насоответствие Уголовному кодексу России.В серии передач, обещавших "шокирующиеподробности" о вдове Вороненкова, сообщалось о преступлениях, к которым она якобы причастна. В эфире говорилось о угрозах и насилии,которым подверглась дочь депутата Екатерина.Согласно заявлению, в одном из выпусков в ноябре2018 года ведущий Дмитрий Шепелев сказал, будто "за несколько часов до съемокЛюдмила Николаевна (мать Дениса Вороненкова. – Прим. ред.) заявила, чтоЕкатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике, и организовала этопреступление Мария Максакова", сообщает. Кроме того, в эфире шоу экспертыпроизносили фамилию оперной дивы в резко негативном контексте.Это не все претензии Марии кПервому каналу. Она указала, что в выпусках "На самомделе" используются фото несовершеннолетних без разрешения их законныхпредставителей. Копию заявления певица отправила в Роскомнадзор.Судя по всему, ожидаются довольно грязные разборкизвезды с телекомпанией. Взбешенная Максакова попросила провести проверку и, если на то будутоснования, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частнойжизни и клевете. Помимо канала, певица намерена засудить Дмитрия Шепелева, а также гостей ток-шоу, представившихся адвокатом иукраинским журналистом.