Оперная певица, вдова убитого экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить телекомпанию. Мария Максакова приняла такое решение, потому что в эфире ее назвали организатором изнасилования.

Оперная певица, вдоваубитого экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить телекомпанию. МарияМаксакова приняла такое решение, потому что в эфире ее назвали организаторомизнасилования.Адвокат артистки Виктор Андреев рассказал, что вянваре обратилась к следователям с просьбой внимательно посмотреть эфир Первого канала. Она считает, что ток-шоу "На самом деле" нуждается в проверке насоответствие Уголовному кодексу России.Так, в серии передач, обещавших "шокирующиеподробности" о жене Вороненкова, сообщалось о преступлениях, к которым Максаковаякобы причастна. В частности, в эфире говорилось о якобы угрозах и насилии,которым подверглась дочь депутата Екатерина.Согласно заявлению, в одном из выпусков в ноябре2018 года ведущий Дмитрий Шепелев говорит, что "за несколько часов до съемокЛюдмила Николаевна (мать Дениса Вороненкова – прим. ред.) заявила, чтоЕкатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике и организовала этопреступление – Мария Максакова", сообщает. Кроме того, в эфире шоу экспертыповторяют фамилию Максаковой в резко негативном контексте.Но и это не все претензии Марии кПервому каналу. Певица обращает внимание следствия, что в выпусках "На самомделе" используются фото несовершеннолетних без разрешения их законныхпредставителей. Оперная дива направила копию своего заявления и в Роскомнадзор.Судя по всему, предстоят довольно грязные разборкизвезды с телекомпанией. Максакова просит провести проверку и, если на то будутоснования, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частнойжизни и о клевете. Помимо непосредственно телеканала певица намерена засудить иведущего Дмитрия Шепелева, а также гостей ток-шоу, представившихся адвокатом иукраинским журналистом.