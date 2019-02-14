Оперная певица, вдова
убитого экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить телекомпанию. Мария
Максакова приняла такое решение, потому что в эфире ее назвали организатором
изнасилования.
Оперная певица, вдова
убитого экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить телекомпанию. Мария
Максакова приняла такое решение, потому что в эфире ее назвали организатором
изнасилования.
Адвокат артистки Виктор Андреев рассказал, что в
январе обратилась к следователям с просьбой внимательно посмотреть эфир Первого канала. Она считает, что ток-шоу "На самом деле" нуждается в проверке на
соответствие Уголовному кодексу России.
Так, в серии передач, обещавших "шокирующие
подробности" о жене Вороненкова, сообщалось о преступлениях, к которым Максакова
якобы причастна. В частности, в эфире говорилось о якобы угрозах и насилии,
которым подверглась дочь депутата Екатерина.
Согласно заявлению, в одном из выпусков в ноябре
2018 года ведущий Дмитрий Шепелев говорит, что "за несколько часов до съемок
Людмила Николаевна (мать Дениса Вороненкова – прим. ред.) заявила, что
Екатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике и организовала это
преступление – Мария Максакова", сообщает. Кроме того, в эфире шоу эксперты
повторяют фамилию Максаковой в резко негативном контексте.
Но и это не все претензии Марии к
Первому каналу. Певица обращает внимание следствия, что в выпусках "На самом
деле" используются фото несовершеннолетних без разрешения их законных
представителей. Оперная дива направила копию своего заявления и в Роскомнадзор.
Судя по всему, предстоят довольно грязные разборки
звезды с телекомпанией. Максакова просит провести проверку и, если на то будут
основания, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частной
жизни и о клевете. Помимо непосредственно телеканала певица намерена засудить и
ведущего Дмитрия Шепелева, а также гостей ток-шоу, представившихся адвокатом и
украинским журналистом.