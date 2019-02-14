Российская актриса опубликовала откровенный снимок, который вызвал негодование у многих пользователей. Подписчики Анны Хилькевич уверены, что такие посты непозволительны для матери двоих детей.

Российскаяактриса опубликовала откровенный снимок, который вызвал негодование у многих пользователей. Подписчики Анны Хилькевич уверены, что такие посты непозволительны для матери двоих детей.На снимке, опубликованном в Instagram несколько часов назад, звезда позирует в черном купальнике. В подписи к посту она отметила, что в ее аккаунте давно не появлялись интимные фотографии. "Что-то давно не было фотографий в купальнике... и без", – поделиласьМногие пользователи раскритиковали такую пикантную запись. По мнению комментаторов, актриса, воспитывающая двоих детей, должна придерживаться более скромного образа. "Взрослая женщина, жена, мама двоих деток. Ну что это такое? Ну ладно вам нужно покрасоваться. А муж? Неужели ему вот это нормально? Вам ведь наверное ненормально, если бы он при вас на других пялился?", "Двое детей и муж, и такие фото... Муж вообще видит все это?", "Для мамы двоих детей это как-то не очень", – писали возмущенные юзеры.Поклонники поспешили выступить в защиту звезды. Они считают, что смогла вернуться в идеальную форму после родов и не должна стесняться показывать ее. "Где написано, что так не надо и что так некрасиво? Такое ощущение, что нужно жить по идеальному сценарию. Анна – молодец. Живет по своим законам и ей плевать", "Невероятно красивая. Людям зависть мешает разглядеть эту красоту", "Безумно красивая и счастливая!", – отмечали комментаторы.