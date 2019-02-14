Актер сделал шокирующее заявление в соцсети. Максим Виторган написал о нетрадиционной сексуальной ориентации коллеге Павлу Деревянко.

Актерсделал шокирующее заявление в соцсети. Максим Виторган написал о нетрадиционнойсексуальной ориентации коллеге Павлу Деревянко.Деревянко опубликовал на своей странице в Instagram четыре фото с голым торсом. "Вот надоел ты со своей рубашкой!Определись уже!" – подписал артист снимки. Поклонники восхитилисьфизической формой звезды. Среди них оказался и"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" – прокомментировал кадрымуж Ксении Собчак. Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать сенсационноезаявление. "Мы так и знали", "А Эммануил Гедеонович в курсе?" (отец МаксимаВиторгана), – высказались фолловеры.Деревянко же получил массу восторженных комплиментов. "Не могу пройти мимо, Павел, ты шикарен", "Какойже ты классный!", "Павел, вы неподражаем", "Красота как она есть", "Красивоетело, отличные фото. Почему не похвастаться! Павел, скоро женское населениепотеряет сон", – высказались подписчики Деревянко.Отметим, шумиха вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемоголюбовника Константина Богомолова не утихает.Якобы телеведущая предала Виторгана с другим мужчиной.Напомним, с конца 2018 года в СМИ муссируются слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана рушится.Виной тому, как сообщали некоторые СМИ, стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуациянастолько накалилась, что был вынужден выяснять с ним отношения:вспыливший актер даже разбил нос режиссеру (правда, подрались ли они на самомделе, неизвестно).