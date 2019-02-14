Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя из понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени.

Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя из понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к пересмотру стратегии, так как понимает, что первоначальный план выйти к рамочному соглашению по мирному договору с Россией на встрече с российским президентом в июне в Осаке неосуществим. Во многом это связано с усилением в России настроений против передачи Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Jiji​​​.Встреча 22 января между лидерами двух стран не продемонстрировала заметного прогресса. Поэтому, по словам источников из окружения японского премьера, прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе.О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе, когда он заявил, что не собирается ограничивать срок переговоров текущим годом.В то же время это ставит под сомнение реализацию планов Абэ решить вопрос в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. В его окружении уже обсуждается вопрос о том, что "необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся".Ранее сообщалось, что, по результатам соцопроса, почти 90% японцев не верят в то, что Синдзо Абэ сможет решить так называемую "проблему северных территорий" с островами Курильской гряды за время нахождения у власти.Япония требует от России (и напрямую увязывает этот вопрос с подписанием мирного договора) восемь островов: Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).Кстати, второй нерешенный вопрос для Японии – с Соединенными Штатами, которым в свое время японцы отдали на острове Окинава огромную территорию под военную базу. Но пока этот военный "воз" и ныне там. Хотя именно с ликвидацией этой базы увязывал в свое время (1956 год) Советский Союз саму возможность разговора о дальнейшей судьбе Малой Курильской гряды.