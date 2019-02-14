Роза Герц, она же Анастасия Матронина, буянила в аэропорту. Экс-участница
шоу Холостяк вела себя неадекватно, поэтому
и оказалась в больнице.
Роза Герц, она же Анастасия Матронина, буянила в аэропорту. Экс-участница
шоу "Холостяк" вела себя неадекватно, поэтому
и оказалась в больнице.
"Настю нашли, она в больнице. Больше подробностей не знаю.
Спасибо всем, кто искренне переживал. Живая!" – написали подруги красотки в
соцсетях. Однако, через несколько минут пост удалили.
Сейчас Герц заперта в клинике специализирующейся на избавлении
от алкогольной и наркотической зависимостей. Розу лечат принудительно, ее
жизни ничего не угрожает.
Звезду "Холостяка" сразу после рейса "Дубай – Москва" забрали полицейские. Как оказалось, в аэропорту у красотки начался
припадок. Роза вела себя странно и пыталась порвать свой паспорт. Об этом
сообщает.
Напомним, две недели о Розе не было вестей. Красотка не
обновляла соцсети, не отвечала на звонки и сообщения. Друзья забили тревогу и,
как оказалось, не зря – брюнетке явно требуется помощь.