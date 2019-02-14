Роза Герц, она же Анастасия Матронина, буянила в аэропорту. Экс-участница шоу Холостяк вела себя неадекватно, поэтому и оказалась в больнице.

Роза Герц, она же Анастасия Матронина, буянила в аэропорту. Экс-участницашоу "Холостяк" вела себя неадекватно, поэтомуи оказалась в больнице."Настю нашли, она в больнице. Больше подробностей не знаю.Спасибо всем, кто искренне переживал. Живая!" – написали подруги красотки всоцсетях. Однако, через несколько минут пост удалили.Сейчас Герц заперта в клинике специализирующейся на избавленииот алкогольной и наркотической зависимостей. Розу лечат принудительно, еежизни ничего не угрожает.Звезду "Холостяка" сразу после рейса "Дубай – Москва" забрали полицейские. Как оказалось, в аэропорту у красотки началсяприпадок. Роза вела себя странно и пыталась порвать свой паспорт. Об этомсообщает.Напомним, две недели о Розе не было вестей. Красотка необновляла соцсети, не отвечала на звонки и сообщения. Друзья забили тревогу и,как оказалось, не зря – брюнетке явно требуется помощь.