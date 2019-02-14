В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в избиении до смерти общественного деятеля в Воскресенске.

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в избиении до смерти общественного деятеля в Воскресенске, передает РИА Новости.Как сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК по региону Ольга Врадий, подозреваемому 57 лет, он допрошен в качестве подозреваемого. У него изъят автомобиль и два мобильных телефона, а также одежда со следами преступления.Сотрудник общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дмитрий Грибов​​ скончался в реанимации от полученных травм.По словам Врадий, преступление совершено на почве длительной неприязни и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим. Кроме этого, подозреваемый ранее судим за причинение среднего вреда здоровью Грибову. Следствие полагает, что нападение никак не связано с деятельностью потерпевшего.Известно, что у задержанного был сообщник, участвовавший в избиении. Его ищут.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.