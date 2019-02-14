Лера Кудрявцева обнародовала фотографию, на которой запечатлена в неожиданном образе. Однако не всем снимок популярной телеведущей пришелся по вкусу.

Лера Кудрявцева обнародовала фотографию, на которой запечатлена в неожиданном образе. Однако не всем снимок популярной телеведущей пришелся по вкусу.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, где повторила образ легендарной актрисы и княгини Монако Грейс Келли. "Был и такой эксперимент", – коротко подписала снимок телеведущая. На черно-белом фото Лера Кудрявцева запечатлена с уложенными в легкую волну волосами и с необычным для нее макияжем.Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Почему-то не всем кадр пришелся по вкусу. "Лерочка, займись делом, это все от безделья", "Кому это нужно? Лучше бы фото с ребенком выложила, успокоила бы пол России, пустота..... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Неа, нет не Грейс, симпатично, но увы и ах вообще не Грейс", "Это ужасно!!!!", "Очень ужасно и не совсем похоже", – высказались "диванные критики".Большинство же фанатов рассыпались в комплиментах. "Вр всех вы, душенька, образах хороши!", "Лера, прекрасный образ, Вам идет .Интересное фото!", "Мне очень понравился, очень нежно естественно", "Супер, с таким макияжем очень свежо!", "Вот так всегда и делайте причёску,вам очень идет!" – похвалили пользователи Сети.К слову, ранее популярная ведущая объяснила, почему не торопится делиться с общественностью фотографиями своей дочери Марии. Она призналась, что не хочет показывать малышку широкой публике, пока не состоятся крестины. За последние полгода опубликовала всего несколько кадров с дочкой, причем на всех снимках личико девочки было скрыто от чужих глаз.Телеблондинка пояснила, что таким образом она оберегает своего ребенка от агрессии недоброжелателей."Дочка – вылитый папа. Не буду показывать ее до крестин. Думаю, крестной мамой будет моя сестра", – в свежем интервью рассказала .