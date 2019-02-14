Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения

Это подтвердили записи с камер видеонаблюденияПрокуратура и омбудсмен области решили проверить заключённых, объявивших голодовку во Владимирском централе.Людмила Романова и прокуроры провели личный приём осуждённых. Все их обращения подробно рассмотрели и большинство вопросов разрешили на месте.Проверка установила, что осуждённые, несмотря на их заявления, периодически принимали пищу. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения. При этом официально они продолжают отказываться от еды. Состояние здоровья заключённых ежедневно контролируют на медосмотрах, угрозы для их жизни и здоровья нет.