Попытка Петра Порошенко сфальсифицировать итоги
президентских выборов обернется для него крупными неприятностями. Украинский
лидер растерял все свои очки в глазах кураторов с Запада, ему не простят
малейшего отступления от плана.
Попытка Петра Порошенко сфальсифицировать итоги
президентских выборов обернется для него крупными неприятностями. Украинский
лидер растерял все свои очки в глазах кураторов с Запада, ему не простят
малейшего отступления от плана.
Команда Порошенко
пытается убедить украинцев, что действующий президент страны – наиболее подходящий
Западу кандидат на грядущих выборах. Однако в реальности это далеко не так. Шансы
Порошенко, с точки зрения кураторов, обнулились, уверен украинский
политтехнолог Андрей Золотарев.
"Если бы у Порошенко была единица, то сегодня она
обнулилась, и если у Тимошенко было минус один, то сегодня она подросла до
нуля. По большому счету, коллективному Западу все равно, кто станет президентом
Украины – главное, чтобы не было чрезмерного хаоса", – считает Золотарев.
По словам эксперта, единственное, что заботит западных
"партнеров" Украины – чтобы на этой территории не начался масштабный
военный конфликт и страна не превратилась в "черную дыру" Европы.
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