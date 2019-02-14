Попытка Петра Порошенко сфальсифицировать итоги президентских выборов обернется для него крупными неприятностями. Украинский лидер растерял все свои очки в глазах кураторов с Запада, ему не простят малейшего отступления от плана.

Попытка Петра Порошенко сфальсифицировать итогипрезидентских выборов обернется для него крупными неприятностями. Украинскийлидер растерял все свои очки в глазах кураторов с Запада, ему не простятмалейшего отступления от плана.Команда Порошенкопытается убедить украинцев, что действующий президент страны – наиболее подходящийЗападу кандидат на грядущих выборах. Однако в реальности это далеко не так. ШансыПорошенко, с точки зрения кураторов, обнулились, уверен украинскийполиттехнолог Андрей Золотарев."Если бы у Порошенко была единица, то сегодня онаобнулилась, и если у Тимошенко было минус один, то сегодня она подросла донуля. По большому счету, коллективному Западу все равно, кто станет президентомУкраины – главное, чтобы не было чрезмерного хаоса", – считает Золотарев.По словам эксперта, единственное, что заботит западных"партнеров" Украины – чтобы на этой территории не начался масштабныйвоенный конфликт и страна не превратилась в "черную дыру" Европы.Материал дополняется