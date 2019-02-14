Исполнитель Макс Барских опубликовал в своем микроблоге видеоролик, посвященный отношениям бывших звездных супругов. Запись оценили поклонники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.

Исполнитель Макс Барскихопубликовал в своем микроблоге видеоролик, посвященный отношениям бывших звездныхсупругов. Запись оценили поклонники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.Несколько часов назад молодой исполнитель разместил клип, созданный пользователями на новую песню Барских "Неземная". В ролике демонстрируются отрывки из телепередач с Примадонной и ее бывшим супругом. "Вот такое народноетворчество поклонников и АллыПугачевой сегодня прислали мне друзья. Присылайте ваши видео-посвящения своим неземнымдевушкам и женщинам", – обратился музыкант к своим поклонникам.Видеозапись понравилась многим подписчикам. По их мнению, авторам ролика удалось точно передать истинные взаимоотношения знаменитостей. "Любит ее и будет любит", "Алла + Филипп = навсегда", "Песня реально для нихподходит по смыслу", "Как же это мило", "У них любовь неземная была. Он ееуважает и лелеет. Он говорил, что она самая любимая в его жизни", "Аллочкаточно неземная", "Как трогательно", "Так они созданы друг для друга. Это видноневооруженным глазом", – писали они.Остальные комментаторы напомнили, что у Аллы Пугачевой есть любимый муж – юморист Максим Галкин. "Где ответка Галкина?", "Вотсейчас Галкин будет в шоке", " далеко до Максима Галкина", "Галкин нервно куритв сторонке", "Жаль Галкина", – отмечали пользователи.