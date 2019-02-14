Исполнитель Макс Барских
опубликовал в своем микроблоге видеоролик, посвященный отношениям бывших звездных
супругов. Запись оценили поклонники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
Исполнитель Макс Барских
опубликовал в своем микроблоге видеоролик, посвященный отношениям бывших звездных
супругов. Запись оценили поклонники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
Несколько часов назад молодой исполнитель разместил клип, созданный пользователями на новую песню Барских "Неземная". В ролике демонстрируются отрывки из телепередач с Примадонной и ее бывшим супругом. "Вот такое народное
творчество поклонников и Аллы
Пугачевой сегодня прислали мне друзья. Присылайте ваши видео-посвящения своим неземным
девушкам и женщинам", – обратился музыкант к своим поклонникам.
Видеозапись понравилась многим подписчикам. По их мнению, авторам ролика удалось точно передать истинные взаимоотношения знаменитостей. "Любит ее и будет любит", "Алла + Филипп = навсегда", "Песня реально для них
подходит по смыслу", "Как же это мило", "У них любовь неземная была. Он ее
уважает и лелеет. Он говорил, что она самая любимая в его жизни", "Аллочка
точно неземная", "Как трогательно", "Так они созданы друг для друга. Это видно
невооруженным глазом", – писали они.
Остальные комментаторы напомнили, что у Аллы Пугачевой есть любимый муж – юморист Максим Галкин. "Где ответка Галкина?", "Вот
сейчас Галкин будет в шоке", " далеко до Максима Галкина", "Галкин нервно курит
в сторонке", "Жаль Галкина", – отмечали пользователи.