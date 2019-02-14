Лидер партии ЛДПР считает, что нельзя саботировать работу главы региона

Лидер партии ЛДПР считает, что нельзя саботировать работу главы регионаЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил депутатам регионального ЗакСобрания, что нельзя саботировать работу главы региона. Об этом он написал в своём телеграм-канале.«Губернатор Владимирской области предложил депутатам регионального ЗС от «Единой России» встретиться и обсудить, как строить общую работу, - рассказывает Жириновский, - Однако депутаты правящей партии нагло его игнорируют».По словам главного либерал-демократа, каждый раз, когда в Государственной думе рассматривают бюджет на следующий год, депутат от «ЕР», глава бюджетного комитета Андрей Макаров призывает всех «проявить солидарность» и дружно утвердить документ. И партия ЛДПР идёт на встречу.«Представьте, если мы будем саботировать работу, потому что правительство сформировано другой партией? — продолжает Владимир Жириновский. — Но почему «Единая Россия» этого не понимает? Ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев не давали указаний так делать, это местные владимирские чиновники приведут к саботажу. Но неужели Владимир Сипягин хуже Светланы Орловой? Его же сам народ избрал, россияне, владимирцы! Но нет! Они готовы бросить на произвол судьбы целый региона, лишь бы насолить губернатору от ЛДПР».Владимир Жириновский считает, что депутаты могут спорить с главой региона, критиковать, но не заниматься саботажем, потому что это отразится на жизни жителей, которые видят и чувствуют все происходящие интриги.«Я предупреждаю депутатов Законодательного собрания Владимирской области: вы совершаете ошибку, — подытожил Жириновский, — Если вы этого не понимаете, то вы просто временщики, без собственных убеждений, вам все равно, кто сейчас у власти. Завтра правящей партией будет другая – вы ей присягнете, лишь бы быть под крылышком».