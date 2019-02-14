Сумма накопленных средств почти в 2 раза превышает объём долгов по кредитам

Сумма накопленных средств почти в 2 раза превышает объём долгов по кредитамЗа ушедший год во Владимирской области объём денег в банках вырос на 8,3% и составил 251,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 195 миллиардов - вклады жителей региона. Большинство счетов открыто в рублях.По информации Банка России, средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам составила 5,9% годовых, тогда как год назад не превышала и 5%. Граждане считают ставку привлекательной, поэтому продолжают нести свои деньги в банки.Но и это еще не все - сумма накопленных на банковских счетах средств населения почти в 2 раза превышает объём их долгов по кредитам. Юридические лица держат на депозитах 18,8 миллиардов рублей, предприниматели - 5 миллиардов рублей.