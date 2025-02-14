Для высадки были выбраны породы, устойчивые к поражению Ясеневой златкой.

Власти Владимира объявили о масштабной инициативе по озеленению города — высадке 1 миллиона новых деревьев. Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов 13 февраля. Для высадки были выбраны породы, устойчивые к поражению Ясеневой златкой.В настоящее время формируется список общественных пространств, где в ближайшее время будут проводиться работы по благоустройству и озеленению. В 2024 году архитектурное бюро создало концепцию для Лыбедской магистрали и Октябрьского проспекта, а в 2025-м планируется создание концепции для проспекта Ленина и улиц Большой Московской и Большой Нижегородской.Наумов отметил, что эти задачи требуют времени и планируется охватить не только центральные, но и отдаленные районы города, создавая новые зеленые зоны. Напомним, ранее мы писали, что