В Музее Ивана Грозного вновь собирают книги. 14 февраля здесь стартовала благотворительная акция «Книги детям», запущенная коллегами из музея-заповедника «Остафьево».
В Музее Ивана Грозного вновь собирают книги. 14 февраля здесь стартовала благотворительная акция «Книги детям», запущенная коллегами из музея-заповедника «Остафьево». «Мы уже второй раз присоединяемся к «книжному» проекту наших коллег. Минувшим летом мы отвезли в «Остафьево» около 500 книг в рамках схожей акции «Солдатская библиотека». Теперь же будут собраны произведения русской классической литературы, детские сказки и научные энциклопедии, которые пополнят русскоязычный фонд в детских садах, школах и поселковых библиотеках Донецкой и Луганской народных республик. В нашем музее сбор книг открыт до 20 марта включительно, после чего мы отправим их в «Остафьево», а уже оттуда волонтерское объединение «Дорога добра» доставит всю литературу на присоединенные территории», - поделилась подробностями специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода» Светлана Вершинина.
Цель акции - наполнить «правильными» книгами новые регионы России, где очень нуждаются в хорошей литературе на русском языке без искажения фактов. А Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, стал отличным поводом для начала акции, которая завершится в «Остафьево» в Международный день детской книги.
В Александрове пункт сбора будет организован в администрации музея-заповедника (Музейный проезд, 20). На плане, расположенном при входе, офис обозначен как Келейный корпус. Передать книги можно с 14 февраля по 20 марта (по будням) с 10.00 до 16.00. По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (49244) 2-80-73 или писать на почту: [email protected]
, Светлана Владимировна Вершинина.
И пусть столь важный книжный проект сыграет весомую роль в приобщении к общемировому достоянию – классической русской литературе – и вызовет желание увидеть и ближе познакомиться с уникальной историей и культурным наследием России.