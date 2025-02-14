Есть риск потери страховой пенсии из-за неуплаты страховых взносов работодателем.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин из Финансового университета предупредил о рисках потери страховой пенсии из-за неуплаты страховых взносов работодателем. Это касается всех россиян, в том числе и жителей Владимирской области. В случае, если у человека накопится менее 30 пенсионных баллов, он не сможет рассчитывать на страховую пенсию, которая в настоящее время составляет чуть более 13 тысяч рублей.Балынин советует не полагаться исключительно на государственное пенсионное обеспечение и делать дополнительные накопления самостоятельно, например, через банковские вклады, избегая мошенников.Напомним, ранее мы писали, что