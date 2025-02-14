ВТБ активно работает над сервисами, направленными на упрощение получения поддержки от государства.

ВТБ активно работает над сервисами, направленными наупрощение получения поддержки от государства. Благодаря этим проектам клиенты могут узнать о положенных выплатах, подать документы на их зачисление и получать уведомления от госорганов.В 2024 году более 1,1 млн клиентов выбрали ВТБ дляполучения социальных выплат. По сравнению с 2023 годом их число увеличилось на 40%.Одним из самых популярных сервисов среди клиентов ВТБ в прошлом году стало онлайн-оформление налогового вычета за жилье и ипотеку. Основное преимущество сервиса в том, что весь процесс подачи заявки проходит дистанционно: не нужнособирать документы, посещать банк и ФНС. По сравнению с обычным способом получения выплат сервис позволяет получить вычет в 3 раза быстрее. За прошлый год пользователи сервиса налогового вычета по ипотеке смогли вернуть на свои счета в ВТБ 8,5 млрд рублей.Еще один полезный сервис – «Социальный калькулятор», запущенный в конце 2023 года. Он позволяет рассчитать положенные федеральные детские выплаты, а также быстро подать заявления на пособия. С сентября прошлого года сервис сталдоступен всем россиянам, а не только клиентам банка и по итогам 2024 года более 700 тыс. человек узнали о доступных соцвыплатах на их детей.Чтобы клиенты не пропускали важную информацию от государственных органов, ВТБ в прошлом году запустил сервис госуведомлений – за 2024 год клиенты получили более 2,4 млн сообщений о статусе выплат пособий, возможных мерахсоцподдержки, важных уведомлений от госорганов и др.«Сейчас не все знают о своих возможностях получать соцвыплаты, наша цель – сделать так, чтобы клиенты ВТБ могли использовать все преимущества государственных сервисов и подавать заявления на положенные пособия быстро и с минимальным количеством документов. Помимо этого, клиентам доступно оформление заявки на налоговый вычет по ипотеке, получение госуведомлений, регистрация и подтверждение учетной записи на портале Госуслуг и другие сервисы. В прошлом году мы помогли клиентам вернуть более 8 млрд рублей налоговых вычетов – уверен, что в 2025 году эта сумма увеличится минимум в 1,5 раза», - отметил Виталий Лисицкий, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.Банк(ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама