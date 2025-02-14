Два коллектива Владимирской областной филармонии вошли в гастрольный тур Министерства культуры России 2025 года. Речь идет о Владимирском русском оркестре, а также ансамбле «Русь». Причем

Два коллектива Владимирской областной филармонии вошли в гастрольный тур Министерства культуры России 2025 года. Речь идет о Владимирском русском оркестре, а также ансамбле «Русь». Причем это уже второй раз подряд, когда творческие коллективы из Владимира принимают участие в масштабном проекте всероссийского уровня. Вся концертная программа будет связана с большим праздником – 80-летием Победы в Великой