О проблемах медицины Владимирской области: от кадровой чехарды в руководстве регионального Минздрава до нехватки специалистов в медучреждениях, лекарственного обеспечения и работы ФАПов.

О проблемах медицины Владимирской области: от кадровой чехарды в руководстве регионального Минздрава до нехватки специалистов в медучреждениях, лекарственного обеспечения и работы ФАПов. Во втором выпуске программы “Говорит Бугаев” обсудили самые наболевшие вопросы здравоохранения. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!