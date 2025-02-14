Сергей Сафронов считает, что новый цирк Москвы может стать самым уникальным в мире.

Сергей Сафронов считает, что новый цирк Москвы может стать самым уникальным в мире.Иллюзионист Сергей Сафронов поделился с Агентством городских новостей "Москва" новостью о том, что новый цирк в Москве имеет все шансы стать уникальной современной площадкой для выступлений.По словам Сафронова, главная цель главного цирка страны заключается в создании конкурентоспособного пространства, которое сможет удивлять зрителей уникальными шоу-программами. Он акцентировал внимание на том, что цирковые представления постоянно развиваются благодаря внедрению новейших технологий, таких как трансформация декораций и использование цифровых эффектов, включая лазерные шоу и голограммы. Москва обладает потенциалом для открытия первого в мире интерактивного цирка с передовыми технологиями, который станет местом проведения самых впечатляющих и высокотехнологичных представлений.Сергей также отметил, что арена цирка может быть дополнена экранами с голографическими изображениями, создавая эффект присутствия. Более того, планируется установить водопады и бассейны вокруг сцены, где зрители смогут наблюдать за элементами хайдайвинга. Модульная конструкция сцены позволит легко изменять ее конфигурацию под различные виды номеров, будь то ледовые, водные или другие необычные выступления.Создание этого цирка, по мнению Сергея Сафронова, внесет значительный вклад в развитие циркового искусства.С 12 февраля в рамках проекта "Активный гражданин" стартовало голосование по вопросу строительства нового Большого цирка в столице.