Среди них было четверо детей.

Ночью 14 февраля в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Мира. По информации ГУ МЧС по Владимирской области, возгорание произошло из-за неисправности печного оборудования.Сигнал о пожаре поступил в 02:25. На место происшествия выехали 11 пожарных на трех машинах. В результате эвакуации было спасено 12 человек, среди которых четверо детей. Пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 3 кв. метра, пострадала внутренняя отделка и перекрытия дома.Напомним, ранее мы писали, что