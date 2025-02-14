Присыпанная снегом дохлая свинья и полуразложившаяся овца лежали на окраине леса. Об этой находке очевидцы сообщили в Госохотинспекцию области. Где именно были найдены трупы домашних

Присыпанная снегом дохлая свинья и полуразложившаяся овца лежали на окраине леса. Об этой находке очевидцы сообщили в Госохотинспекцию области. Где именно были найдены трупы домашних животных – в ведомстве не сообщают, однако наш источник утверждает, что это произошло в Гусь-Хрустальном районе. На место выехал охотничий инспектор и специалисты Владимирской областной станции по борьбе с болезнями