Два пожара произошли ночью и утром в населенных пунктах Гусь-Хрустального района. Первый случился в 2:25 в поселке Уршельский. Загорелся дом №12 на улице Мира. Как сообщили в МЧС, в деревянном

Два пожара произошли ночью и утром в населенных пунктах Гусь-Хрустального района. Первый случился в 2:25 в поселке Уршельский. Загорелся дом №12 на улице Мира. Как сообщили в МЧС, в деревянном двухэтажном здании – 16 квартир. Из задымленного дома пришлось эвакуировать 12 человек, из них 4 ребенка. На месте работали 11 огнеборцев и 3 единицы техники.