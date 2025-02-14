Она перевела деньги на счет своей дочери.

В Камешково Владимирской области возбуждено уголовное дело против местной жительницы: ее обвиняют в краже 300 тыс. рублей с банковской карты своего друга. Как сообщили в прокуратуре региона, преступление произошло в ноября 2024 года, когда женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнала пароль от банковского приложения своего знакомого.После того как друг уснул, она воспользовалась его телефоном и перевела деньги на счёт своей дочери, которые затем потратила на личные нужды.Женщина признала свою вину и возместила ущерб. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.