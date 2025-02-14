Новая спортивная площадка или, как ее называли на открытии, первый в регионе Центр уличного баскетбола сейчас закрыт. В мэрии сообщили, что по этому поводу часто поступают вопросы от жителей.

Новая спортивная площадка или, как ее называли на открытии, первый в регионе Центр уличного баскетбола сейчас закрыт. В мэрии сообщили, что по этому поводу часто поступают вопросы от жителей. Действительно, площадка сейчас не функционирует, подтвердили власти. Дело в том, что там уложено специальное покрытие типа Хард – оно подразумевает определенные правила. Использовать спортобъект зимой, когда