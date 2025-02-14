Деньги ушли на премии руководству, а не строительство объекта.

Во Владимирской области прокуратура Петушинского района возбудила уголовное дело по факту мошенничества в рамках проекта «Чистая вода». Под подозрением – контракт между МКУ «Центр по развитию и содержанию инфраструктуры» и ООО «Стройэкспо» на сумму более 139 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Компания получила аванс в размере свыше 55,7 миллионов, однако работы по реконструкции центрального водозабора не были выполнены, что привело к расторжению контракта. Прокуратура установила, что часть полученных средств была потрачена нецелевым образом: более 4,3 миллиона рублей ушло на выплаты зарплат сотрудникам, не связанным с проектом, а более миллиона – на зарплату и премии руководству компании.Расследование дела находится под контролем прокуратуры. Напомним, ранее мы писали, что .