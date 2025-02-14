На текущий момент завершены работы по установке несущих и ограждающих конструкций.

Начальник Инспекции госстройнадзора Владимирской области сообщил о ходе строительства торгового центра «Лемана Про» на Суздальском проспекте. Во время рабочей поездки 7 февраля он посетил объект, застройщиком которого выступает ООО «ЕСТ».На текущий момент завершены работы по установке несущих и ограждающих конструкций, а также активно проводятся отделочные работы и мероприятия по пожарной безопасности. Чиновник отметил, что обсудил с представителем застройщика организационные вопросы, касающиеся дальнейшего хода строительства и сроков его завершения.Напомним, ранее мы писали, что