Владимирцы продолжают отстаивать зеленые уголки в городе. Экоактивисты бросились на защиту Козьего парка или парка Счастливых, который находится в районе пересечения улицы Мира и

Владимирцы продолжают отстаивать зеленые уголки в городе. Экоактивисты бросились на защиту Козьего парка или парка Счастливых, который находится в районе пересечения улицы Мира и проспекта Строителей. Общественники направили обращение Виталию Мутко, генеральному директору компании «ДОМ.РФ» — госорганизации, которой принадлежит земельный участок. Недавно стало известно, что собственник выставил территорию парка на торги. Экоактивисты боятся, что вместо