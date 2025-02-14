65-летний мужчина пришел в Пигановский центр спецмедпомощи с жалобой на боли в запястье и кисти левой руки. Более 5 лет назад он упал и травмировал лучезапястный сустав. Тогда и появились боли,

65-летний мужчина пришел в Пигановский центр спецмедпомощи с жалобой на боли в запястье и кисти левой руки. Более 5 лет назад он упал и травмировал лучезапястный сустав. Тогда и появились боли, которые мужчина терпел несколько лет. Историю рассказали в пресс-службе минздрава области. Осмотрев пациента, врачи диагностировали артроз левого лучезапястного сустава с постепенным разрушением хрящевой и