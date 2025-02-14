Приходит чукча к шаману:
- Скажи, однако, зима теплая будет или холодная? Сколько дров готовить?
Шаман взялся стучать в бубен и подпрыгивать, а сам думает:
"А кто же его знает, какая зима будет... Скажу холодная, пусть лучше лишние дрова заготовит, чем замерзнет насмерть".
- Духи говорят, что у-у-у какая холодная зима будет!
Намылился чукча за дровами. А шаману и самому интересно стало, какая ж будет зима: угадал или нет. А то если ошибаться часто, то и выгнать могут из деревни... Пошел к метеорологам на станцию:
- Вы умные, однако, скажите - какая зима будет?
Метеорологи переглянулись, поблымали глазами на приборы, потом один глянул в окно, и говорит:
- Холодная будет зима!
- Спасибо, однако! - убрался шаман, осчастливленный тем, что его репутация не постр
еще анекдот!