«У нас проходили и референдумы, и все. Ну нельзя там строить никакого полигона», – возмущается староста поселка Сушнево-2 Татьяна Макарова. Победа осталась за мусорными королями.

«У нас проходили и референдумы, и все. Ну нельзя там строить никакого полигона», – возмущается староста поселка Сушнево-2 Татьяна Макарова. Победа осталась за мусорными королями. Владимирский областной суд признал решение о расширении мусорного полигона в Петушинском районе законным. 85 гектаров. Столько вырубят ради масштабной свалки и строительства комплекса по переработке отходов в деревне Бабанино. Началось