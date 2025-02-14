Для Владимира разработают дизайн-код. Об этом сообщаю в администрации областного центра. Предварительно, для реализации цели будет направлено порядка 12 миллионов рублей. При этом

Для Владимира разработают дизайн-код. Об этом сообщаю в администрации областного центра. Предварительно, для реализации цели будет направлено порядка 12 миллионов рублей. При этом представители владимирской мэрии заверяют, в ходе разработки документа будет учтено и мнение местных жителей. Юлия Жирякова, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира На разработку дизайн-кода, реализацию этого