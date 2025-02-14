Когда достроят долгожданный «Леруа Мерлен» за «Глобусом»? На месте побывал начальник инспекции Госстройнадзора области Илья Шаров. Он поделился подробностями о ходе строительства в

Когда достроят долгожданный «Леруа Мерлен» за «Глобусом»? На месте побывал начальник инспекции Госстройнадзора области Илья Шаров. Он поделился подробностями о ходе строительства в соцсетях. Теперь торговый центр называется «Лемана Про» – переименование связано со сменой собственника. Ребрендинг произошел летом прошлого года. Как сообщил Илья Шаров, строительство – на стадии завершения. Из поста на странице Ильи