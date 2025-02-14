Митинг в память о земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел сегодня у мемориала «Скорбящие ангелы». Дата выбрана не случайно – 36 лет, 15 февраля, советские войска

Митинг в память о земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел сегодня у мемориала «Скорбящие ангелы». Дата выбрана не случайно – 36 лет, 15 февраля, советские войска были выведены из Афганистана. В мероприятии приняли участие чиновники, представители ветеранских организаций, студенты и юнармейцы. В День вывода советских войск из Афганистана принято вспоминать всех воинов, погибших