Плачущего в запертой машине малыша увидели неравнодушные владимирцы. Людям пришлось развлекать ребенка через стекло. Параллельно очевидцы пытались разыскать хозяина автомобиля.

Плачущего в запертой машине малыша увидели неравнодушные владимирцы. Людям пришлось развлекать ребенка через стекло. Параллельно очевидцы пытались разыскать хозяина автомобиля. Информация об оставленном в машине малыше появилась сегодня в одной из местных подслушек. Судя по всему, речь идет о подземной парковке в Торговых рядах. Автор рассказывает, что люди пытались активировать сигнализацию, но она не сработала.