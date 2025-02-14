В этом году город будет утопать в бутонах и зелени. Новые деревья, цветы и кусты появятся в областной столице. Планы масштабные – как сообщили в мэрии, во Владимире собираются высадить до

В этом году город будет утопать в бутонах и зелени. Новые деревья, цветы и кусты появятся в областной столице. Планы масштабные – как сообщили в мэрии, во Владимире собираются высадить до миллиона зеленых насаждений. Эту тему обсудили на первом заседании Зеленого Совета, которое прошло в горадминистрации 13 февраля. Во Владимире появится 107 цветников, причем 28