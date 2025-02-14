В ходе работ обновили фасад, заменили крыльцо и установили современное подъемное устройство для обеспечения доступа инвалидам.

Здание Госархива на Октябрьском проспекте во Владимире прошло масштабную реконструкцию, на которую было выделено 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В ходе работ обновили фасад, заменили крыльцо и установили современное подъемное устройство для обеспечения доступа инвалидам.Внутри здания отремонтированы системы энергоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также внедрена новая система пожаротушения. Также был запущен автоматизированный индивидуально-тепловой пункт и приобретено современное оборудование для реставрации архивных документов.Госархив региона хранит миллионы документов, среди которых 83 уникальных, зарегистрированных в федеральном реестре, включая самый документ 1543 года. Напомним, ранее мы писали, что