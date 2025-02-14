Как сейчас говорят, мужчины дуреют от этой прикормки. В Красной Горбатке пройдет фестиваль пельменей. Гости смогут продегустировать любимое блюдо, приготовить его сами, а также

Как сейчас говорят, мужчины дуреют от этой прикормки. В Красной Горбатке пройдет фестиваль пельменей. Гости смогут продегустировать любимое блюдо, приготовить его сами, а также поучаствовать в конкурсе костюмов «Я еда, съешь меня». Пельменный фестиваль состоится уже завтра, 15 февраля. Праздник начнется в полдень на площадке около Центра культуры и досуга, некоторые активности будут организованы в