Первое заседание пройдет 25 февраля.

Правительство Владимирской области подало в суд на владельцев 3-го этажа в доме-«утюге», который планировали выкупить для нового корпуса филиала ПИМУ. Об этом сообщает «».Собственниками помещения являются Александра и Елена Шеховцовы (по 15% каждой) и Валентина Лукьянова (70%). Изначально владельцы выразили готовность продать свои доли, однако после того, как один из них выкупил доли у остальных, отказались от продажи.В настоящий момент правительство пытается оспорить эту сделку в судебном порядке. Первое заседание пройдет 25 февраля. Напомним, ранее мы писали, что