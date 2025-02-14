41-летний житель Гусь-Хрустального района осужден за кражу нефтепродукта и за хранение дикорастущей конопли, сообщили в УМВД области. Летом 2024 года злоумышленник откачал из незаконной

41-летний житель Гусь-Хрустального района осужден за кражу нефтепродукта и за хранение дикорастущей конопли, сообщили в УМВД области. Летом 2024 года злоумышленник откачал из незаконной врезки в нефтепровод 2 тонны дизельного топлива. К нефтепродуктопроводу «Новки-Рязань», который располагается возле возле деревни Дудор, осужденный приехал на автомобиле УАЗ. С помощью специального оборудования он откачал топливо в баки, установленные