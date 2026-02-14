Семена изъятых сортов не входят в обязательный Государственный реестр.

43 наименования семян не входящих в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территории России, изъяты из продажи во Владимирской области с начала февраля. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Среди них томаты «Всем на зависть», «Запуняка», «Минусинский яблочный»; огурцы сортов «Простой холостой», «Три китайца», «Блондинчик»; перцы сортов «Скала могучая», «Пиковый» и другие.Семена, которые не включены в Госреестр, не проходили испытания и, как следствие, не могли получить разрешительных документов на продажу на территории России, уточнили в надзорном ведомстве.Напомним, во Владимире весной планируют высадить