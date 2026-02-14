Владимирская область присоединилась к 44-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». В этом году на старт в парке «Дружба» вышли более пяти тысяч человек. Всего по стране дистанции

Владимирская область присоединилась к 44-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». В этом году на старт в парке «Дружба» вышли более пяти тысяч человек. Всего по стране дистанции преодолели свыше 300 тысяч участников. Забеги проходили на 4 дистанции, протяжённостью 1, 5 и 10 км, а также 3 км. Поприветствовать спортсменов и наградить лучших на лыжню