Идут крокодил Гена и Чебурашка. Видят: сидит Шапокляк на лавочке и читает газету. Гена говорит Чебурашке:
-Давай приколимся - ты подойдёшь к ней и спросишь: Шапокляк, а где твоя шапка?, а я подойду сзади, дам ей канализационным люком по голове и скажу: А вот её шапка.
Так и сделали. Подходит Чебурашка к Шапокляк и спрашивает:
-Где твоя шапка?
А Гена сзади подходит, люком по голове: Бац!!!:
-А вот её шапка!
На следующий день идут они и видят, что Шапокляк сидит на том же месте и читает газету. Гена говорит:
-Давай повторим.
Подходит Чебурашка ближе и видит, что у Шапокляк на голове многочисленные швы и кровоподтёки. Чебурашка говорит:
- Шапокляк, ты извини, мы так неудачно над тобой пошутили.
Гена сзади подходит и люком по голове: Бац!!!:
-А вот её шапка!
еще анекдот!