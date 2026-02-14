Во Владимире скорректировали схему движения в районе дома №102Б по ул. Большая Нижегородская (при движении со стороны ул. Добросельская в сторону центра). Изменения вступили в силу с 13

Во Владимире скорректировали схему движения в районе дома №102Б по ул. Большая Нижегородская (при движении со стороны ул. Добросельская в сторону центра). Изменения вступили в силу с 13 февраля, сообщили в администрации города. Раньше из крайней левой полосы можно было повернуть только налево. Теперь там добавили возможность движения прямо – стрелка позволяет ехать в обоих