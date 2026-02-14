На трассах из-за обильных осадкой и потепления образовалась снежная каша.

Подрядные организации во Владимирской области чистят федеральные дороги М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо». Из-за обильного мокрого снега и теплой погоды на трассах образуется снежная каша.Расчисткой снега и обработкой дорожного полотна реагентами занимаются 65 единиц специальной техники. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".Для работ используют 27 грузовиков со специальными приспособлениями для уборки снега, 13 погрузчиков, десять тракторов и четыре автогрейдера.Ещё десять машин доставляют рабочих с одного участка дороги на другой.Ориентировочно, непогода сохранится на дорогах Владимирской области до 15 февраля.Напомним, под Камешково