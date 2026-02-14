В Коврове следователи начали проверку после того, как на местную 53-летнюю жительницу сошла снежная масса с крыши жилого дома. Пострадавшая получила травмы и попала в больницу. По данным СК РФ

В Коврове следователи начали проверку после того, как на местную 53-летнюю жительницу сошла снежная масса с крыши жилого дома. Пострадавшая получила травмы и попала в больницу. По данным СК РФ по Владимирской области, около 15:00 на улице Пионерской снег сошёл с крыши трёхэтажного дома на 53-летнюю женщину, которая проходила внизу. Сейчас она с переломами ребер