Управляющая компания дома устраняет последствия коммунальной аварии.

В ночь с 13 на 14 февраля в городе Лакинск Собиновского района частично обрушилась крыша пятиэтажного многоквартирного жилого дома № 16 по улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Кровля разрушилась над первым подъездом дома. Сейчас управляющая компания устраняет последствия коммунальной аварии.Собинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения кровли многоквартирного дома под тяжестью снега. В её ходе будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации, ответственной за своевременную очистку крыши дома от снега.Управляющей компании может грозить штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.Напомним, во Владимирской области тщательно проверят